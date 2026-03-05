Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “Alo Adalet” hattının devreye alınacağını açıklamasının ardından yeni sistemin nasıl işleyeceği merak konusu oldu. Buna göre vatandaşlar, dava süreçlerine ilişkin gecikme şikâyetlerini CİMER yerine “Alo Adalet” hattı üzerinden adliyelerde kurulacak yargısal verimlilik bürolarına iletebilecek. İşte “Alo Adalet” hattına ilişkin tüm detaylar