        Haberler Bilgi Gündem Adalet Bakanlığı Alo Adalet Hattı nedir, açıldı mı, hangi şikayetler bildirilebilir, son durum nedir?

        Adalet Bakanlığı "Alo adalet" hattı nasıl çalışacak, amacı nedir?

        Adalet sisteminde yeni bir uygulama için hazırlıklar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Alo Adalet" hattı ile dava süreçlerine ilişkin gecikme şikâyetlerinin doğrudan yargının kendi mekanizması içinde değerlendirileceğini açıkladı. Yeni sistem kapsamında kurulacak yargısal verimlilik bürolarıyla birlikte, davaların daha hızlı sonuçlandırılması hedefleniyor. İşte "Alo Adalet" hattına ilişkin merak edilen detaylar

        Giriş: 05.03.2026 - 16:43
        Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “Alo Adalet” hattının devreye alınacağını açıklamasının ardından yeni sistemin nasıl işleyeceği merak konusu oldu. Buna göre vatandaşlar, dava süreçlerine ilişkin gecikme şikâyetlerini CİMER yerine “Alo Adalet” hattı üzerinden adliyelerde kurulacak yargısal verimlilik bürolarına iletebilecek. İşte “Alo Adalet” hattına ilişkin tüm detaylar

        2

        'ALO ADALET HATTI' NEDİR, SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

        Yeni düzenlemeyle 81 ildeki adliyelerde "yargısal verimlilik büroları" oluşturulacak. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlıkları bu bürolarda aktif rol üstlenecek.

        Yeni sistemle birlikte vatandaşların, dava süreçlerine ilişkin gecikme şikâyetlerini CİMER'e taşımasına gerek kalmayacak. “Alo adalet” hattı üzerinden adliyelerde kurulan yargısal verimlilik bürolarına şikayetler iletebilecek.

        3

        DAVALARIN MAKUL SÜREDE TAMAMLANMASI HEDEFLENECEK

        Alınan şikayetler, yargının kendi iç mekanizması içerisinde değerlendirilecek. Gecikmenin nedeni hızlı biçimde tespit edilecek. Komisyon Başkanları, Cumhuriyet Başsavcıları ve Hakimlerin yönlendirmesiyle gecikme nedenleri hızlıca giderilecek. Davaların makul sürede tamamlanması hedeflenecek.

        4

        YARGI MODELİ HSK’NIN PLANLAMASIYLA YÜRÜTÜLECEK

        Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli kapsamında yargı içi organizasyon ve koordinasyon Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun planlamasıyla yürütülecek. Adliye dışı gecikme nedenleri için ise adalet bakanlığı devreye girecek. Personel takviyesi ve fiziki imkanların iyileştirilmesi gibi destekler verilecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
