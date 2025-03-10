AÇIK GÖRÜŞ NEDİR?

Hapishanelerde açık görüş, mahkûmların belirli zamanlarda aileleri, avukatları veya yakınlarıyla fiziksel temas kurarak yüz yüze görüştüğü ziyarettir. Açık görüşlerde mahkûm ile ziyaretçiler arasında cam veya tel gibi fiziksel bir engel olmaz, yani tokalaşma, sarılma gibi temas mümkündür. Bu görüşmeler genellikle özel günlerde (bayram, anneler günü vb.) veya belirlenen periyotlarda yapılır. Buna karşılık kapalı görüş, mahkûm ile ziyaretçileri arasında cam bölme veya telefon aracılığıyla iletişim kurulan görüşme türüdür.