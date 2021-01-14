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Adalet Bakanlığı KPSS 70 puan ile memur alımı yapacak! İşte Adalet Bakanlığı personel alımı şartları!

Adalet Bakanlığı KPSS 70 puan ile 10 adet avukat alımı yapacağını açıkladı. İlan detayları resmi sitesi aracılığı ile paylaşıldı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler? İşte Adalet Bakanlığı memur alımı şartları ve detayları...

Adalet Bakanlığı KPSS 70 puan ile memur alımı yapacak! İşte Adalet Bakanlığı personel alımı şartları!

Adalet Bakanlığında istihdam edilmek üzere avukat alınacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı personel alımına dair ilanın detaylarını paylaştı. Resmi sitesinde yer alan ilanın detaylarını sizler için derledik. Peki, personel alımı şartları neler? İşte hakkında ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre Bakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak üzere 10 avukat kadrosuna açıktan atama yapılacaktır.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan, ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

I) Başvuru Şartları
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
3- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak,

4- 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

II) Başvuru Tarihi, Şekli ve İstenilen Belgeler

Adaylar başvurularını 11/01/2021 - 25/01/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar pgm.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

Adayların öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı görünen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip öğrenim belgelerini (PDF ya da JPEG) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların 2020 KPSS puanları ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır.

Adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinden alınacaktır.

Adayların avukatlık ruhsatının baro veya noterden onaylı örneğini, detaylı özgeçmişini, fotoğrafını (JPG, JPEG formatında) ve sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyanını sisteme yüklemesi gerekecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

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