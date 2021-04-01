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Adalet Bakanlığı'ndan Adli Görüşme Odaları'nın kullanımıyla ilgili genelge

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla, Adli Görüşme Odaları'nın (AGO) kullanımına ilişkin başsavcılıklara ve adalet komisyonlarına genelge gönderildi. Genelgeye göre, şüpheli veya sanıkla yüz yüze gelinmemesi için çocukların yanı sıra şiddet mağdurlarının ifadeleri AGO'larda alınabilecek.

YENİLİK! Son dakika: AGO'ların kullanımı yaygınlaştırılıyor - Haber
AGO'ların kullanımı genişletiliyor
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DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Mart´ta açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında, özellikle çocuklar ve şiddet mağduru kadınların adli süreçte ve sonrasında haklarının daha etkin korunmasına yönelik bir faaliyet hayata geçiriliyor. Mağdur haklarının korunmasına yönelik daha önce atılan adımların bir devamı olarak Adalet Bakanı Gül imzasıyla AGO genelgesi yayımladı. Tüm Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Adalet Komisyonlarına gönderilen genelge ile özellikle cinsel istismar ve şiddet mağduru çocuk ve kadınların, adli süreçte failleri ile yüz yüze getirilmeden, hazırlanan özel odalarda ifade ve beyan işlemlerinin tamamlanması konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi. Genelgede başta çocuklar olmak üzere tüm kırılgan grupların adalete erişimlerinin güçlendirilmesi ve ikincil örselenmelerinin engellenmesiyle birlikte maddi hakikatin ortaya çıkarılabilmesi için ifade ve beyan işlemlerinin bu kişilerin mevcut fiziksel, zihinsel ve psikolojik durumlarına uygun olarak uzmanlar eşliğinde AGO'larda yürütülmesi gerektiği belirtildi.

"AGO UYGULAMALARI ARTTIRILMALI VE DAHA İŞLEVSEL KULLANILMALI"

AGO'ların kullanımıyla ilgili 20 farklı hususa dikkat çekilen genelgede şu bölümler öne çıktı:

"AGO'ların sadece çocuk ifadelerinde değil, şüpheli veya sanık ile yüz yüze gelmemesi ya da beyanının özel ortamda alınması gerektiği değerlendirilen diğer suç mağdurlarının ve özellikle şiddet mağduru kadınların beyanlarının alınmasında da kullanılması, AGO uygulamalarının artırılması ve daha işlevsel kullanılması, soruşturma aşamasında özel ortam ve merkezlerde beyanına başvurulan mağdurun, zorunlu haller dışında bir daha tekrar dinlenilerek ikincil örselenmesine mahal verilmemesi, tanık çocuk beyanlarının alınmasında da mümkün olduğu ölçüde AGO kullanılması, boşanma, velayet ve çocukla kişisel ilişki tesisine ilişkin davalarda da, çocukların duruşma sırasında tanık olarak beyanlarının alınmasında AGO´nun kullanılması, çocukların duruşma ortamında anne babaları huzurunda örselenmemesi istendi.

AGO'da dinlenilmek üzere uzman tarafından hazırlanan çocukların mutlaka belirlenen saatte beyanlarının alınması, adli süreçte çocukların uzun süre bekletilerek ikincil örselenmelerine mahal verilmemesi, görüşme yapılan kişiye Cumhuriyet savcısı, hâkim veya avukat tarafından sorulması istenen soruların çocuk veya mağdurun yaşı, gelişimi ve bireysel özellikleri dikkate alınarak bizzat uzman psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacı tarafından yöneltilmesi, adli görüşme sırasında mağdurun anlatımının sorularla bölünmemesi, kendisini rahat şekilde ifade edebilmesine olanak tanınması gibi önemli ayrıntılara yer verilerek adli mercilerin bu hususlarda gereken dikkat ve özeni göstermeleri istendi."

AGO'lar ile suç mağduru kadın ve çocuklarla daha sağlıklı ve güvenli iletişim kurulması amaçlanırken, mağdurların korunması, adli süreçte örselenmemeleri, ikincil mağduriyet yaşamalarının önlenmesi ve adalete erişimin güçlenmesi hedefleniyor. Uygulamayla suç mağduru kadın ve çocukların kendilerini adliyede daha güvende hissetmeleri sağlanıyor.

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