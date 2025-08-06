Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? CTE Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuru tarihi, şartları, kadro ve branş dağılımı
Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı ilanı yayınlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü'ne infaz ve koruma memuru, hemşire, teknisyen, destek personeli (şoför), destek personeli (aşçı), destek personeli (kaloriferci), destek personeli (hasta bakıcı), destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 personel ve 1500 sözleşmeli zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı belli oldu. Alım yapılacak personellerde KPSS puan şartı aranacak. İşte, Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuru tarihi, şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili detaylar
Adalet Bakanlığı personel alımı ilanını duyurdu. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, hemşire, şoför gibi kadrolar için belli şartlar aranacak. Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı için KPSS şartı aranacak. Peki 2025 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı ve şartlar nelerdir?
ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları, 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Her iki alım için başvurular, 15 Ağustos saat 23.59’da sona erecek.
ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALACAK
Adalet Bakanlığı infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, hemşire gibi çeşitli kadrolara 5 bin personel alacak. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli alımı yapılacak.
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesine ise Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında 1500 sözleşmeli zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
CTE Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak.
Personel Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları ise Kariyer Kapısı Platformu'nun "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilecek.
Adaylar ilan listelerinde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabilecek.
Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacak.
UYGULAMALI VE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK
İki genel müdürlüğün toplam 5 bin personel alımı uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.
Adalet komisyonlarınca yapılacak sınava, 2024 yılı KPSS'de lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları KPSSP94'te 70 puan ile daha yukarı puan alanlar başvurabilecek.
ADALET BAKANLIĞI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
İnfaz Koruma Memuru: 3.172
Zabıt Katibi: 1.500
Hemşire: 91
Teknisyen: 52
Şoför: 100
Aşçı: 29
Kaloriferci: 2
Hasta Bakıcı: 30
Hizmetli: 24