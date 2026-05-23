        Haberler Bilgi Gündem ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON GELİŞMELER: Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

        Adalet Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında toplam 15 bin personel alımı yapacağını duyururken, konu kamuoyunda gündemdeki yerini koruyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda kadro dağılımına ilişkin detayların da paylaşıldığı belirtilirken, başvuru sürecinin e-Devlet üzerinden yürütülmesi bekleniyor. Adaylar ise yayımlanacak resmi ilanları yakından takip ederek başvuru tarihleri ile kadro ve branş dağılımına ilişkin detayları araştırıyor. İşte son gelişmeler...

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 17:43 Güncelleme:
        Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 15 bin kişilik personel alımı için geri sayım sürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda, kadro ve branş dağılımına ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilirken, sürecin 2026 yılı içerisinde tamamlanarak teşkilatın insan kaynağının güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılması beklenirken, adaylar resmi ilanların yayımlanacağı tarihi yakından takip ediyor. Bu kapsamda “Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte tüm detaylar haberimizde…

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

        Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

        2026 yılı personel alımına ilişkin başvuru tarihi henüz belli olmadı. Mevcut bilgilere göre, Mayıs ayında yapılacağı öngörülüyor.

        KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

        Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kadro sayılarını da detaylı olarak paylaştı. Buna göre kontenjan dağılımı şöyle:

        Zabıt Kâtibi: 5.259 kişi

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi

        Destek Personeli: 1.300 kişi

        Mübaşir: 1.041 kişi

        İcra Kâtibi: 900 kişi

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi

        Psikolog: 410 kişi

        Teknisyen: 322 kişi

        Büro Personeli: 316 kişi

        Hemşire: 286 kişi

        Sosyal Çalışmacı: 90 kişi

        BAKAN GÜRLEK: ALIMLAR 2026 YILI İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

        İşte Adalet Bakanı Gürlek'in paylaşımı:

        “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği adalet teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz.

        Bu kapsamda;

        Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz.

        Alım yapılacak kadrolar arasında 5.259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyor.

        Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, yargı teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu kadroların tahsisine verdikleri destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.”

        BAŞVURULAR NEREDEN ALINACAK?

        Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınacağı tahmin ediliyor.

        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
