Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu! Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru şartları neler?
Adalet Bakanlığı personel alımında resmi ilan yayımlandı. İlanla birlikte başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı kesinleşti. 2026 yılında adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilecek 15 bin personel için tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, kimler, nereden başvurabilir, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte güncel bilgiler haberimizde...
Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 15 bin personel alımı süreci resmen başlıyor. Bakanlık tarafından yayımlanacak ilan ile birlikte adaylar, kontenjanlar, başvuru şartları ve kadro dağılımı gibi önemli bilgilere odaklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, alıma ilişkin tüm detayların bugün Resmî Gazete ve Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacağını duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte merak edilen tüm bilgiler…
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU!
Adalet Bakanlığı'na yapılacak 15 bin sözleşmeli personel alımıyla ilgili detaylar Resmi Gazete ve Bakanlık web sitesinde yayımlandı.
Başvurular 7-22 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek.
Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle adalet teşkilatının güçlendirileceğini ve aileye 15 bin yeni çalışma arkadaşının katılacağını duyurdu.
Gürlek, şu ifadelere yer verdi:
"Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü icra katibi olarak icra dairelerimizde istihdam edilecek. İlan detaylarımız 6 Haziran'da Resmi Gazete'de ve Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanacak. Adaylarımız başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler. Tensipleriyle bizlere bu imkanı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza adalet teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyor, adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun."
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kadro sayılarının bir kısmını paylaştı. Buna göre,
Zabıt Kâtibi: 5.259 kişi
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi
Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi
Mübaşir: 1.041 kişi
İcra Kâtibi: 900 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi
Psikolog: 410 kişi
Teknisyen: 322 kişi
Büro Personeli: 316 kişi
Hemşire: 286 kişi
Sosyal Çalışmacı: 90 kişi
Bu ana kadroların dışında kalan yaklaşık 1.000 kişilik kontenjan ise teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve diğer yardımcı idari sınıflardaki 44 farklı unvan arasında paylaştırılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Genel Şartlar:
- Türk vatandaşı olmak,
- İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 22 Haziran 2026 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak.
- Lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP94 puan türlerinden;
- Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için 60 ve daha yukarı puan almış olmak,
- Destek personeli (şoför), destek personeli (aşçı), destek personeli (hizmetli) pozisyonları için ise 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
- Lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3 puan türünden;
- Psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonları için 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
Özel başvuru şartlarına aşağıda yer alan resmi ilan bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
BAŞVURULAR NEREDEN, NASIL YAPILACAK?
Adalet Bakanı Gürlek yaptığı duyuruda:
“Adaylarımız başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler" dedi.