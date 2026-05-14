Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı! 2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman, şartlar neler?

        Adalet Bakanlığı personel alımı şartları! 2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman?

        Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımına ilişkin kadro ve branş dağılımı ile başvuru takvimi, son dakika gelişmeleriyle yeniden gündeme taşındı. Memuriyet hedefi olan binlerce aday, başvuru tarihleri ve şartlarına dair yapılacak resmi açıklamaları yakından izliyor. 2026 yılı içinde gerçekleştirilecek bu büyük alım, kamu sektöründe kariyer planlayanlar için en dikkat çekici fırsatlardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman başlıyor? İşte, branşlar ve başvuru detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 19:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Adalet Bakanlığı’nın 15 bin kişilik personel alımına dair kadro ve branş dağılımı ile başvuru takvimi, son gelişmelerle birlikte yeniden gündeme geldi. Kamuya atanmak isteyen adaylar, başvuru süreci ve şartlara ilişkin yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. 2026 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanan bu kapsamlı alım, devlet kadrolarında kariyer hedefleyenler için önemli bir fırsat olarak dikkat çekiyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman başlıyor? İşte, branşlar ve başvuru detayları...

        2

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Adalet Bakanlığı’nın 15 bin personel alımı için başvuru tarihi henüz resmi ilanla netleşmiş değil.

        3

        2026 PERSONEL ALIMI: BRANŞLAR VE KADRO DAĞILIMI

        2026 yılı personel alımı kapsamında adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar birçok alanda istihdam sağlanması planlanıyor. Özellikle İnfaz ve Koruma Memuru (İKM), zabıt katibi ve mübaşir kadroları, en fazla kontenjan ayrılması beklenen pozisyonlar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında da önemli sayıda personel alımı yapılacak.

        En yüksek kontenjanın zabıt katibi ve infaz koruma memuru kadrolarında olması öngörülürken, diğer branşlarda da dikkat çeken sayılar bulunuyor.

        Öne Çıkan Kadro Dağılımı

        Zabıt Katibi: 5.259

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508

        Destek Personeli: 1.300

        Mübaşir: 1.041

        İcra Katibi: 900

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524

        Psikolog: 410

        Teknisyen: 322

        Büro Personeli: 316

        Hemşire: 286

        Sosyal Çalışmacı: 90

        4

        BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER

        2026 yılı personel alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların bazı temel kriterleri karşılaması gerekiyor. Buna göre, başvuru yapacak kişilerin 2024 KPSS’den geçerli bir puan almış olması şartı aranacak.

        Başvuru süreci ise kadroya göre farklı platformlar üzerinden yürütülecek:

        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadroları için başvurular e-Devlet üzerinden,

        Diğer tüm kadrolar için ise Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı aracılığıyla online olarak yapılacak.

        Adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde öne çıkıyor:

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        Kamu haklarından mahrum bulunmamak

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

        Bu alım kapsamında toplam 44 farklı unvanda personel istihdam edilmesi planlanıyor. Kadroya göre değişmekle birlikte başvuru şartları arasında genellikle KPSS puanı, yaş sınırı ve ilgili pozisyon için belirlenen özel nitelikler yer alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Ben birisiyle görüşürsem görüştüm derim"

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasına ilişkin olarak, ben biriyle görüşürsem mutlak surette kamuoyunun haberi olur. Ben görüşürsem g...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!