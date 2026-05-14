Adalet Bakanlığı personel alımı şartları! 2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman?
Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımına ilişkin kadro ve branş dağılımı ile başvuru takvimi, son dakika gelişmeleriyle yeniden gündeme taşındı. Memuriyet hedefi olan binlerce aday, başvuru tarihleri ve şartlarına dair yapılacak resmi açıklamaları yakından izliyor. 2026 yılı içinde gerçekleştirilecek bu büyük alım, kamu sektöründe kariyer planlayanlar için en dikkat çekici fırsatlardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman başlıyor? İşte, branşlar ve başvuru detayları...
Adalet Bakanlığı’nın 15 bin kişilik personel alımına dair kadro ve branş dağılımı ile başvuru takvimi, son gelişmelerle birlikte yeniden gündeme geldi. Kamuya atanmak isteyen adaylar, başvuru süreci ve şartlara ilişkin yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. 2026 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanan bu kapsamlı alım, devlet kadrolarında kariyer hedefleyenler için önemli bir fırsat olarak dikkat çekiyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman başlıyor? İşte, branşlar ve başvuru detayları...
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Adalet Bakanlığı’nın 15 bin personel alımı için başvuru tarihi henüz resmi ilanla netleşmiş değil.
2026 PERSONEL ALIMI: BRANŞLAR VE KADRO DAĞILIMI
2026 yılı personel alımı kapsamında adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar birçok alanda istihdam sağlanması planlanıyor. Özellikle İnfaz ve Koruma Memuru (İKM), zabıt katibi ve mübaşir kadroları, en fazla kontenjan ayrılması beklenen pozisyonlar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında da önemli sayıda personel alımı yapılacak.
En yüksek kontenjanın zabıt katibi ve infaz koruma memuru kadrolarında olması öngörülürken, diğer branşlarda da dikkat çeken sayılar bulunuyor.
Öne Çıkan Kadro Dağılımı
Zabıt Katibi: 5.259
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508
Destek Personeli: 1.300
Mübaşir: 1.041
İcra Katibi: 900
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524
Psikolog: 410
Teknisyen: 322
Büro Personeli: 316
Hemşire: 286
Sosyal Çalışmacı: 90
BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER
2026 yılı personel alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların bazı temel kriterleri karşılaması gerekiyor. Buna göre, başvuru yapacak kişilerin 2024 KPSS’den geçerli bir puan almış olması şartı aranacak.
Başvuru süreci ise kadroya göre farklı platformlar üzerinden yürütülecek:
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadroları için başvurular e-Devlet üzerinden,
Diğer tüm kadrolar için ise Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı aracılığıyla online olarak yapılacak.
Adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde öne çıkıyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
Bu alım kapsamında toplam 44 farklı unvanda personel istihdam edilmesi planlanıyor. Kadroya göre değişmekle birlikte başvuru şartları arasında genellikle KPSS puanı, yaş sınırı ve ilgili pozisyon için belirlenen özel nitelikler yer alacak.