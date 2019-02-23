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Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Dairesi Başkanlığı bir süredir üzerinde çalıştığı 'magdur.gov.tr' bilgilendirme sitesini faaliyete aldı.
Sitede suç mağdurlarının tüm sorularına yanıt veriliyor. “Yalnız değilsiniz” sloganlı sitede 6 başlık altında suçun ne olduğu, suç ihbarının nasıl yapılacağı, adli süreçte neler yaşanacağı, mağdurların hakları, yardım, psikolojik destek gibi konularda bilgilendirmeler yapılıyor.
İHBAR VE ŞİKAYET
“İhbar ve şikayet” başlığı altında suçun ne olduğu, ihbarın ne olduğu, şikayet süreci ve ihbar hatlarına ilişkin bilgilere yer veriliyor. Bu başlık altında özetle; “Maruz kaldığınız eylemin araştırılmasını istiyorsanız Cumhuriyet savcılığına, emniyet ya da jandarma birimlerine başvurabiliyorsunuz. Acil bir durum varsa ve suç hala devam ediyorsa, 155 veya 156 yı arayıp yardım isteyebiliyorsunuz. Şikayet için faili biliyor ya da tanıyor olmanız şart değil. Faili bilmiyorsanız bile şikayetçi olabilirsiniz” ifadelerine yer veriliyor.
“BEN MAĞDURUM”
Sitede “Ben mağdurum” başlığı altında; mağdurların haklarının neler olduğu, destek ve barınma hizmetlerinin neler olduğu, aile içi şiddet, cinsel saldırı, insan ticareti ve benzeri suç türlerine maruz kalınması durumunda neler yapılacağına dair kapsamlı bilgilere yer veriliyor.
TANIKLIK VE ADLİ SÜREÇ
“Ben tanığım” başlığı altında ise suç tanıklığına dair bilgilendirmeler, “Adli süreç” başlığında ise soruşturma ve dava süreçlerinin neler olduğu, koruyucu ve onarıcı adalet mekanizmalarına ilişkin bilgiler bulunuyor…
YARDIM VE PSİKOLOJİK DESTEK
“Yardım” başlığında; suçtan korunma, zararın tanzimi, adli yardım gibi konularda, “Psikolojik destek” başlığında ise travmanın etkileri, ne yapılması gerektiği ve psikolojik destek süreçlerine dair kapsamlı bilgilendirmeler yapılıyor.
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