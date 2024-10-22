Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da 19 yaşındaki genç, silahlı saldırıda öldü | Son dakika haberleri

        Adana'da 19 yaşındaki genç, silahlı saldırıda öldü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 04:42 Güncelleme: 22.10.2024 - 04:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da silahlı saldırı: 19 yaşındaki genç öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Samet Aslan (19), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Teyzesinin evinden çıkan Samet Aslan, sokakta kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yararlanan Aslan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Aslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Aslan'ın dayısı Mahmut Yüksel, yeğenin kimin öldürdüğünü bilmediğini belirtip, bölgede sürekli şiddet olaylarının yaşandığını söyledi.

        Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocukları bahane edip eski eşini öldürdü
        Çocukları bahane edip eski eşini öldürdü
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        İstihbarat bilgileri sızdırıldı! ABD Başkanı Joe Biden "endişeli"
        İstihbarat bilgileri sızdırıldı! ABD Başkanı Joe Biden "endişeli"
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Minibüs tıra arkadan çarptı!
        Minibüs tıra arkadan çarptı!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Yağmursuz kış
        Yağmursuz kış
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması