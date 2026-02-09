Adana'da 2 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 2 ton 500 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. TAG otoyolunda durdurulan 4 araçta yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 ton 500 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçilirken 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
KAÇAK TÜTÜN GETİRİLECEĞİ BİLGİSİ EDİNİLDİ
İHA'daki habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaştı.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda 4 hafif ticari aracı durdurdu, 5 şüpheli gözaltına alındı.
2 TON 500 KİLOGRAM TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
Araçlarda yapılan arama çalışmalarında toplamda 2 ton 500 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.