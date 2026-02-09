Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Adana'da 2 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Adana'da 2 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 2 ton 500 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. TAG otoyolunda durdurulan 4 araçta yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 10:24 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 ton 500 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçilirken 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        KAÇAK TÜTÜN GETİRİLECEĞİ BİLGİSİ EDİNİLDİ

        İHA'daki habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaştı.

        5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda 4 hafif ticari aracı durdurdu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        2 TON 500 KİLOGRAM TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

        Araçlarda yapılan arama çalışmalarında toplamda 2 ton 500 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rus anne ile kızını öldüren eski eş Türkiye'ye iade edildi; suçlamaları reddetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 3 yıl önce eski eşi Rus Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'yı (15) öldürüp, sarp araziye atan paralı asker Andrej Kuslevic (49) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Dün Türkiye'ye iade edilen Kuslevic, İs...
        #Son dakika haberler
        #adana
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Chomsky'nin eşi özür diledi
        Chomsky'nin eşi özür diledi
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        TIR'ın altında kaldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!
        TIR'ın altında kaldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!
        O an kameraya yansıdı! Silahlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        O an kameraya yansıdı! Silahlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"