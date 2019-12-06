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Adana'da aracını park ettiği yeri beğenmeyince mahalle sakinini bacağından vurdu

Adana'da park ettiği aracının yerini beğenmeyen mahalle sakinini tabancayla bacağından yaralayan 38 yaşındaki Serkan K., tutuklandı

adana
DHA

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Serkan K., alışveriş yapmak için geldiği iş yerinin önündeki yol kenarına aracını park etti.

DHA'nın haberine göre mahalle sakinlerinden Erol F., aracın park edildiği yeri beğenmeyip, "Bizim mahallenin çocuğu böyle park yapmaz. Bu aracı kim böyle park etti" diye bağırdı. Konuşmayı duyan Serkan K. ise iş yerinden dışarı çıkarak Erol F. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Serkan K., belindeki tabancasını çıkarıp, Erol F.'nin bacağına ateş etti.

TABANCAYLA YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bacağından yaralanan Erol F., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılırken, alkollü olduğu öğrenilen Serkan K. ise olay yerine yakın bir yerde olayda kullandığı tabancayla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Serkan K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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