Adana'da bir esnaf, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir esnaf, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

AA'daki habere göre olay; Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ndeki cep telefonu satış mağazasına giren kasklı zanlı, iş yeri sahibi Emrah Saltıkalp'e (37) tabancayla ateş açtı.

ŞÜPHELİ OLAYIN ARDINDAN KAÇTI

Başından vurulan Saltıkalp'in ağır yaralandığı saldırının ardından şüpheli, motosikletle kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekiler tarafından araçla hastaneye götürülen Saltıkalp, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, mağaza ve çevresinde inceleme yaptı.

YAKINI KRİZ GEÇİRDİ

İHA'da yer alan habere göre; acı haberi duyan Saltıkalp'in yakınları olay yerine akın etti. Bir kadın sinir krizi geçirip gözyaşı döktükten sonra baygınlık geçirdi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.