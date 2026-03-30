        Adana'da bir esnaf, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

        Adana'da cep telefonu mağazasına giren kasklı şüpheli, iş yeri sahibi Emrah Saltıkalp'i tabancayla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Saltıkalp, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırının ardından motosikletle kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor

        Giriş: 30.03.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Başından vurulan esnaf kurtarılamadı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir esnaf, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

        TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

        AA'daki habere göre olay; Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ndeki cep telefonu satış mağazasına giren kasklı zanlı, iş yeri sahibi Emrah Saltıkalp'e (37) tabancayla ateş açtı.

        ŞÜPHELİ OLAYIN ARDINDAN KAÇTI

        Başından vurulan Saltıkalp'in ağır yaralandığı saldırının ardından şüpheli, motosikletle kaçtı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çevredekiler tarafından araçla hastaneye götürülen Saltıkalp, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        EKİPLER İNCELEME YAPTI

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, mağaza ve çevresinde inceleme yaptı.

        YAKINI KRİZ GEÇİRDİ

        İHA'da yer alan habere göre; acı haberi duyan Saltıkalp'in yakınları olay yerine akın etti. Bir kadın sinir krizi geçirip gözyaşı döktükten sonra baygınlık geçirdi.

        ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        Ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Parlayan yıldızlar İş Sanat'ta

        İş Sanat'ın genç solistlerimizi müzikseverlerle tanıştırdığı Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor. Sezonun sekizinci konserinde Barış Tümkaya (piyano) ve Öykü Kebir (fagot) sahne aldı

        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin: "Mantıksız talepler"
        İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin: "Mantıksız talepler"
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
