Adana'da bir esnaf, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Adana'da cep telefonu mağazasına giren kasklı şüpheli, iş yeri sahibi Emrah Saltıkalp'i tabancayla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Saltıkalp, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırının ardından motosikletle kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir esnaf, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
TABANCAYLA ATEŞ AÇTI
AA'daki habere göre olay; Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ndeki cep telefonu satış mağazasına giren kasklı zanlı, iş yeri sahibi Emrah Saltıkalp'e (37) tabancayla ateş açtı.
ŞÜPHELİ OLAYIN ARDINDAN KAÇTI
Başından vurulan Saltıkalp'in ağır yaralandığı saldırının ardından şüpheli, motosikletle kaçtı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekiler tarafından araçla hastaneye götürülen Saltıkalp, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
EKİPLER İNCELEME YAPTI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, mağaza ve çevresinde inceleme yaptı.
YAKINI KRİZ GEÇİRDİ
İHA'da yer alan habere göre; acı haberi duyan Saltıkalp'in yakınları olay yerine akın etti. Bir kadın sinir krizi geçirip gözyaşı döktükten sonra baygınlık geçirdi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.