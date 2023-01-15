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Adana'da bir kişi annesi ve dayısını silahla yaraladı

Yüreğir'de 17 yaşındaki Berat A. tartıştığı annesi ve dayısını silahla vurarak yaraladı

Adana'da bir kişi annesi ve dayısını silahla yaraladı
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AA

İddiaya göre, Ulubatlı Mahallesi 3016. Sokak'taki evlerinde Berat A. annesi Mine A. (40) ile dayısı Kadir D. (36) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Berat A. annesine ve dayısına tabancayla ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mine A'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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