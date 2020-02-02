İHA

Türkiye'yi dehşete düşüren olay Adana'da 1 Şubat günü saat 06.00 sıralarında D- 400 karayolu Çakaldere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Konya'dan Ceyhan'a gelen Mehtap Ateş, arkadaşı Murat A. ile buluştu. Genç kız, daha sonra Murat A. ve arkadaşı Doğan T. ile birlikte otomobille Adana'ya gitmek için yola çıktı.

İHA'nın haberine göre, otomobil ile il merkezine doğru giderken Ateş, tuvalet ihtiyacının olduğun söyleyip, arkadaşından otomobili durdurmasını istedi. Araçtan inip uzaklaşan Ateş, geri dönmedi. Otomobilde bekleyen Murat A., arkadaşı dönmeyince inip aramaya başladı.

Murat A., Çakaldere mevkisinde yolda ceset parçaları olduğunu fark etti. Kıyafetinden, cesedin arkadaşı Ateş’e ait olduğunu anlayan Murat A., durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, genç kadının kimliği ve üzerine kan bulaşmış fotoğrafını buldu.

Genç kadının nasıl öldüğünü araştırmaya başlayan Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genç kadının kazaya kurban gittiğini belirledi. İncelemenin ardından Mehtap Ateş'in parçalanmış cesedi, hastane morguna kaldırıldı. Ateş'in cenazesi yakınları tarafından alınıp Konya'da toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERALARINDA ORTAYA ÇIKTI!

Bu arada, polis yaptığı çalışmada genç kadına önce H.Ö. yönetimindeki aracın çarptığını daha sonra ise transit yol olduğu için arkadan gelen araçların cesedin üzerinden geçtiğini saptadı. Polis aracı ve zanlıyı bulmak için yaptığı çalışmada genç kadına çarpan aracın güvenlik kamerası görüntülerini buldu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının kazadan sonra bir istasyona girdiği burada durup aracını kontrol ettiğinde arka sağ tekerde genç kadının montunun kaldığını görüp bunu çıkartıp çöpe attığı, daha sonrada kazadan sonra aracında oluşan hasarı bir süre tamir etmeye çalıştığı görüldü.

Polis bu görüntüler üzerine yaptığı çalışmada zanlının aracının Adana Havalimanında olduğunu tespit etti. Polis havalimanına giderek araca el koyarken zanlının da İstanbul'a gittiğini saptadı. Polis şimdi İstanbul'da H.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.