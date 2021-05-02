Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Adana'da çevreyi kirleten geri dönüşüm tesislerine rekor ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Adana'da atık geri kazanımı konusunda faaliyet gösteren 133 tesiste yapılan denetimde, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan çalıştığı tespit edilen 26 işletmeye, faaliyetten men kararı ile toplam 7 milyon 20 bin lira para cezası verildi. Belgesi olan işletmelerin ise atıklarını, Bakanlık tarafından lisans verilen bertaraf tesislerine gönderip göndermediğine ilişkin incelemeler sürüyor

Adana'da çevreyi kirleten geri dönüşüm tesislerine rekor ceza
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son günlerde özellikle plastik geri dönüşüm işletmelerinden kaynaklanan atıkların, Adana'da çevreye gelişigüzel dökülerek bertaraf edildiğine ilişkin haberler üzerine bölgede yapılan denetim çalışmaları sıklaştırılarak, Çevre Denetim ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bu kapsamda, atık geri kazanımı konusunda faaliyet gösteren 133 tesiste yapılan denetimlerde, Çevre Kanunu gereğince alınması gereken Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan çalıştığı tespit edilen 26 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Bu işletmelere, firma başına 270 bin lira olmak üzere toplamda 7 milyon lira idari para cezası uygulandı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olan işletmelerin atıklarını, Bakanlık tarafından lisans verilen bertaraf tesislerine gönderip göndermediğine ilişkin incelemeler ise sürüyor.

İnceleme sonucunda, atıklarını mevzuata aykırı bertaraf ettiği tespit edilen işletmelerin de Çevre İzin ve Lisans Belgeleri iptal edilerek, bu işletmelere idari para cezası uygulanacak.

Yapılan kontrollerde, atıklarını yol kenarına dökerek, çevre kirliliğine neden olan kişiler hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bir taraftan inceleme ve denetimler devam ederken, diğer taraftan çevre kirliliğine sebep olan atıkların kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar da aralıksız sürdürülüyor.

KOTA KISITLAMASI İLE ATIK İTHAL EDEN FİRMALAR SIKI TAKİBE ALINDI

Çevre Kanunu ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğler çerçevesinde, atık ithalatına kota sınırlaması getirilmişti.

2020 yılı başında geri kazanım tesislerinin kapasite raporunda belirtilen tesis tüketim kapasitesinin yüzde 80'i oranında atık ithalatına izin verilirken, 3 Eylül 2020'de yayımlanan genelge ile bu oran yüzde 50'ye düşürüldü.

Kota kısıtlaması ile atık ithal eden firmalar sıkı takibe alındı. Bu kapsamda, 2020'de yapılan denetimler sonucu, kota sınırlamasını aştığı tespit edilen 13 firmaya, firma başına 663 bin 801 lira olmak üzere toplam 8 milyon 629 bin lira ceza kesilerek, bu firmaların "Atık İthalatçısı Kayıt Belgeleri" iptal edildi.

KARIŞIK ATIK PLASTİKLERİN İTHALATI YASAKLANDI

Ayrıca Çevre Kanununda 24 Aralık 2020'de yapılan değişiklikle, çevre mevzuatında öngörülen usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık ithal eden kuruluş ve işletmelere uygulanan idari para cezası 663 bin 801 liradan 900 bin liraya çıkarıldı.

Tehlikesiz atık ithalatına ilişkin iş ve işlemlerin yürütüldüğü, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği, yapılan bazı değişikliklerle 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren yeni tebliğe göre, karışık atık plastiklerin ithalatı yasaklandı. Bu değişikliğe göre, atık geri kazanım tesisleri, karışık toplanmış, nispeten evsel atık bulaşma riski olan karışık atık plastikleri ithal edemeyecek.

Tehlikesiz atıkların ithalinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince gümrük aşamasında denetimler yapılarak, tehlikesiz atıkların ithalatının kontrollü yapılması sağlanıyor.

Atıkların ithalat için uygun olup olmadığı, başvuru belgeleri ve fiziki kontrol sonuçlarına göre değerlendirilerek, atıkların ithalatı yasak olan atık listesinde yer alıp almadığı, başka atık ya da malzemelerle karışıp karışmadığı kontrol ediliyor.

İthalatı uygun bulunmayan atıkların, ithalatçısı tarafından ülkesine iade edilmesi sağlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Antalya halleri nisan ayı domates, sebze ve meyve endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAMNisan ayında sebze ve meyve endeksi arttı
EPDK'den 5 şirkete ilanen tebligat
İŞ-YAŞAMEPDK'den 5 şirkete ilanen tebligat
2 milyon kişiye çalışma muafiyet belgesi verildi
İŞ-YAŞAM2 milyon kişiye muafiyet belgesi
Demir yollarında taşımalar arttı
İŞ-YAŞAMDemir yollarında taşımacılık arttı
İstanbul'da nisanda en çok domatesin fiyatı arttı
İŞ-YAŞAMDomatesin fiyatı 1 ayda yüzde 20 arttı
2 milyon haneye tam kapanma yardımı yapılacak
İŞ-YAŞAM2 milyon haneye tam kapanma yardımı
Ankara-Sivas YHT hattında seferler yazın başlayacak
İŞ-YAŞAMSeferler yazın başlayacak
Tekirdağ'dan 146 ülkeye ihracat
İŞ-YAŞAMTekirdağ'dan 146 ülkeye ihracat
5 milyar liralık KOSGEB desteğinin ayrıntıları belli oldu
İŞ-YAŞAM5 milyarlık destek için başvurular başlıyor
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması - Haberler
İŞ-YAŞAMBakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması