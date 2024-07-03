Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu

"EVDE ÇOCUKLAR DA VARDI"

Burak Kayacan'ın acılı kayınvalidesi Fadime Yıldız, "Halasının arsasına ev yaptı. Aradan 1,5 yıl geçti, parasını vermeyip, oyaladılar. Ben de orta yolu bulmak için halası ile görüştüm. Telefonda bana, ‘Gelsin, Kemal eniştesiyle konuşsun. Ölümüne susamış herhalde’ dedi. Olay günü namaz kılmak için odaya gittim. Dışarı çıktığımda Kemal, kapıya tekme vurup içeri girdi. Etrafa baktığımda evi kuşattıklarını gördüm. Kemal bağırınca, Burak koşarak avluya geldi. Sonra silahlarla ateş etmeye başladılar. Emre’nin Burak’ı vurduğunu gördüm. Yeğeni de diğer damadımı ayağından vurmuş. Evde çocuklar da vardı, 'Yatın, hepinizi öldürürüz' diye bağırdılar. Sonra da kaçtılar" diye konuştu.