Alkollüydü! Eşini dövüyordu! Bıçağı yere düştü! 0:00 / 0:00

DHA

Adana'nın Kozan ilçesinde, dün akşam ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi´nde kan donduran bir olay meydana geldi. Osman E., iddiaya göre, eve alkollü gelince eşi Gülten E. ile aralarında tartışmaya çıktı.

KOCASI BIÇAĞI DÜŞÜRDÜ

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman E., eşini darp edip, bıçakla saldırmaya çalıştı. Bu sırada eşinin yere düşürdüğü bıçağı alan Gülten E., "Üzerime gelme" dedi.

KOCASINI 5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Arbede devam edince Gülten E., eşini 5 yerinden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Osman E., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi´nde ameliyata alındı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gülten E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

EMNİYETTEKİ SORGUSU SÜRÜYOR

Osman E.'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Gülten E.'nin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.