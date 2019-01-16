Adana'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki ana arterlerde ve ara sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler yollarda biriken suda araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Su birikintileri yüzünden trafikte kalan bazı araç sürücüleri de bir süre kurtarılmayı bekledi. AA'nın haberine göre; bazı evlerin de su bastığı kentte sağanak yer yer devam ediyor.