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Adana'da kızına kötü davranan baba, evindeki gizli bölmede yakalandı

Adana'da kızının kendisine kötü davrandığı için şikayetçi olduğu baba, evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan şahsın 7 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

28.10.2018 - 12:12 | Güncelleme: İHA

İddiaya göre, Yüreğir ilçesinde T.T. (21) isimli genç kız, polis merkezine giderek öz babası Engin T.'nin kendisine kötü davrandığını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis babayı yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca polis Engin T. ile ilgili yaptığı araştırmada "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından toplamda 7 yıl hapis cezasıyla arandığını tespit etti. 

İHA'nın haberine göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekipleri bu bilgiler doğrultusunda eve operasyon düzenledi. Polisi sokakta gören baba eve kaçarken evde bulunan R.T. ile Z.T. adlı kadın evin kapısını kilitleyerek bahçede bulunan iki kangal cinsi köpeği polislerin üzerine gönderdi. Bunun üzerine polis ekipleri belediye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekipleri köpekleri etkisiz hale getirdikten sonra polis, etrafı dikenli teller ile çevrili ve güvenlik kamerası ile takip edilen eve girdi. Evde yapılan aramada Engin T. bulunamadı. Ancak polis yapılan detayla aramada evin alt kısmındaki gizli bölmeyi buldu. Ekipler, Engin T'yi gizli bölmede yakaladı. Ayrıca polislerin üzerine köpek gönderen biri kadın 2 kişi hakkında da işlem başlatıldı.

Evde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız otomatik t&uuml;fek, t&uuml;feğe ait 3 adet şarj&ouml;r ve 45 adet dolu fişek ele ge&ccedil;irildi.
Evde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız otomatik tüfek, tüfeğe ait 3 adet şarjör ve 45 adet dolu fişek ele geçirildi.

Engin T. polis merkezindeki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü. Diğer iki zanlı ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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