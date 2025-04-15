Adana'da olay, 11 Nisan'da saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi Sınır Sokak'taki portakal bahçesinde meydana geldi. Ramazan Aslan (51), bekçisi olduğu portakal bahçesinde husumetlisi Mehmet Kutlu (24) ile buluştu.

CİNAYET SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Teknik takip başlatan ekipler, Aslan'ın Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde olabileceğini değerlendirdi. Mahallede araştırma yapan ekipler, Ramazan Aslan'ı kahvehanede otururken yakaladı. Şüphelinin üst aramasında cinayette kullandığı tabanca ele geçirildi.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE ATEŞ AÇTIM"

Emniyete götürülen Aslan, sorgusunda, "Mehmet'e, geçtiğimiz yıl 8 bin lira karşılığında elektrikli bisiklet sattım. Fakat bu zamana kadar parayı ödemedi. Ben de paramı ya da elektrikli bisikletimi geri vermesini istedim. Vermeyeceğini söyleyince tartışma çıktı, bana küfretti. Bir anlık öfkeyle ateş açtım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.