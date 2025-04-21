Adana'da kan donduran olay, dün saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında meydana geldi.

DHA'daki habere göre mahalleli biri kadın, 2 kişiyi yerde, kanlar içinde yatarken görünce polise haber verdi.

ERKEK ÖLDÜ, KADIN YARALI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, bıçaklandığı belirlenen Mehmet Ayaz'ın (24) öldüğünü, ismi öğrenilemeyen sevgilisinin ise yaralandığını belirledi.

GENÇ KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ayaz'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Yaralı sevgilisi ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.