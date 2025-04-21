Adana'da korkunç olay! Sevgili çift bıçaklandı! Biri can verdi!
Adana'da, 24 yaşındaki Mehmet Ayaz ile sevgilisi olduğu belirtilen kadın, mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundu. Ayaz'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan kadın ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Adana'da kan donduran olay, dün saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında meydana geldi.
İKİ KİŞİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU
DHA'daki habere göre mahalleli biri kadın, 2 kişiyi yerde, kanlar içinde yatarken görünce polise haber verdi.
ERKEK ÖLDÜ, KADIN YARALI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, bıçaklandığı belirlenen Mehmet Ayaz'ın (24) öldüğünü, ismi öğrenilemeyen sevgilisinin ise yaralandığını belirledi.
GENÇ KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI
Ayaz'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Yaralı sevgilisi ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.