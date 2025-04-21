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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Sevgili çift bıçaklandı! Biri can verdi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Adana'da korkunç olay! Sevgili çift bıçaklandı! Biri can verdi!

        Adana'da, 24 yaşındaki Mehmet Ayaz ile sevgilisi olduğu belirtilen kadın, mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundu. Ayaz'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan kadın ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 09:27 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:33
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        Adana'da korkunç olay! Sevgili çift bıçaklandı! Biri can verdi!
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        Adana'da kan donduran olay, dün saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında meydana geldi.

        İKİ KİŞİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU

        DHA'daki habere göre mahalleli biri kadın, 2 kişiyi yerde, kanlar içinde yatarken görünce polise haber verdi.

        ERKEK ÖLDÜ, KADIN YARALI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, bıçaklandığı belirlenen Mehmet Ayaz'ın (24) öldüğünü, ismi öğrenilemeyen sevgilisinin ise yaralandığını belirledi.

        GENÇ KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Ayaz'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Yaralı sevgilisi ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #adana
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