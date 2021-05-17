Adana'da korkunç olay! Evlat dehşeti! 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da bugün saat 06.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi 2497 Sokak'ta Güven Ailesi'nin evinde kelimenin tam anlamıyla bir dehşet yaşandı. Sabah saatlerinde, Eşe Güven (57) ile oğlu A.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

EKMEK BIÇAĞIYLA ANNESİNE SALDIRDI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine A.G., ekmek bıçağıyla annesine saldırdı. Annesini vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan A.G. evden kaçtı.

BIÇAKLANAN ANNE KOMŞULARINA SIĞINDI

Saldırı sonucu yaralanan Eşe Güven, acı içinde komşularına sığınarak yardım istedi.

Mahallede, devriye görevindeki polis ekibinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

DEHŞET SAÇAN EVLAT YAKALANDI

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede çalışma başlatan polis ekipleri de, A.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

ANNESİNE ŞİDDET DE UYGULUYORMUŞ

Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de annesine şiddet uyguladığı iddia edilen A.G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.