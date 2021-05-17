Adana'da korkunç olay! Evlat dehşeti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaCANİ EVLAT! SON DAKİKA: Oğlu bıçakladı, komşuya kaçıp canını kurtardı
ABONE OL

Adana'da korkunç olay! Evlat dehşeti!

Adana'da kan donduran bir olay yaşandı. Bu sabah annesi Eşe Güven ile tartışan oğlu A.G., ekmek bıçağıyla annesini defalarca bıçakladı. Anne Güven olayın ardından komşularına sığındı. Annesine şiddet de uyguladığı ileri sürülen A.G. polis tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü

CANİ EVLAT! SON DAKİKA: Oğlu bıçakladı, komşuya kaçıp canını kurtardı
Adana'da korkunç olay! Evlat dehşeti!
0:00 / 0:00
DHA

Adana'da bugün saat 06.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi 2497 Sokak'ta Güven Ailesi'nin evinde kelimenin tam anlamıyla bir dehşet yaşandı. Sabah saatlerinde, Eşe Güven (57) ile oğlu A.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

EKMEK BIÇAĞIYLA ANNESİNE SALDIRDI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine A.G., ekmek bıçağıyla annesine saldırdı. Annesini vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan A.G. evden kaçtı.

BIÇAKLANAN ANNE KOMŞULARINA SIĞINDI

Saldırı sonucu yaralanan Eşe Güven, acı içinde komşularına sığınarak yardım istedi.

Mahallede, devriye görevindeki polis ekibinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

DEHŞET SAÇAN EVLAT YAKALANDI

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede çalışma başlatan polis ekipleri de, A.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

ANNESİNE ŞİDDET DE UYGULUYORMUŞ

Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de annesine şiddet uyguladığı iddia edilen A.G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kabine Toplantısı saat kaçta? SON DAKİKA: Program belli oldu
GÜNDEMKabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte masadaki ...
DEHŞET! Son dakika: 15 yaşındaki kızı kaçırmak için kanlı baskın
GÜNDEM15 yaşındaki kızı kaçırmak için kanlı baskın
TUFAN... Son dakika HAVA DURUMU: 3 bölge için şiddetki yağmur uyarısı
GÜNDEM3 bölge için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
KARMAŞA! Son dakika: Otogarda bilet bilmecesi! Biletler tükendi, kapasite yarıya düştü
GÜNDEMOtogarda bilet bilmecesi! Biletler tükendi, kapasite ...
SON DAKİKA! Türkiye genelinde 17 günlük tam kapanma süreci sona erdi, kademeli normalleşme başladı
GÜNDEMTam kapanma sona erdi, kademeli normalleşme başladı
Hatay'da kamyonet motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEMKamyonet motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İki aile arasında maytap patlatma kavgası: 5 yaralı
GÜNDEMŞanlıurfa’da maytap kavgası: 5 yaralı
Manisa'da baraj tahliye havuzuna düşen çocuğun cesedine ulaşıldı
GÜNDEMBaraj gölüne düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
İGA'dan kademeli normalleşme döneminde seyahat açıklaması
GÜNDEMİGA'dan 'kademeli normalleşmede seyahat' açıklaması
Manisa'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
GÜNDEMBıçaklanarak öldürülen kişinin cinayet zanlısı ...