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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da mezarlıkta başından vurulmuş halde bulundu

        Adana'da 21 yaşındaki genç mezarlıkta başından vurulmuş halde bulundu

        Adana'da 21 yaşındaki genç, mezarlıkta başından tabanca ile vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 03:08
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        Adana'da mezarlıkta başından vurulmuş halde bulundu
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        Adana'da Selam Ş. (21), mezarlıkta başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, ameliyata alındı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Asri Mezarlık içerisinde meydana geldi. Mezarlık içerisinden silah sesi duyan vatandaşlar, olay yerine geldiklerinde Selam Ş'yi başından vurulmuş halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        DHA'nın haberine göre; olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Selam Ş'yi ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Selam Ş, hayati tehlike kaydıyla ameliyata alındı.

        Olay yerinde incelemede yaralamada kullanılan silahı bulamayan polis ekibi, bir adet koş kovana rastladı.

        Gencin intihar girişimi sonucu yaralanmış olabileceği üzerinde duran polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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        #adana
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