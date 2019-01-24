Araçlar didik didik arandı

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Adana'da narkotik ekipleri, iki mahalleyi abluka altına alarak herkesi aradı

Adana'da narkotik ekipleri, iki mahalleyi abluka altına alarak herkesi didik didik aradı. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş helikopter ile polisleri denetleyip talimatlar verdi.

Giriş: 24.01.2019 - 09:49 | Güncelleme:  İHA

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, göreve başlar başlamaz il genelindeki denetimleri arttırdı. Aktaş, gençlerin zehirlenmesini önlemek için özellikle Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel ve Ulubatlı Hasan Mahallesine şok baskınlar yaptırdı.

Aktaş'ın talimatıyla bugün de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, asayiş, terör ve özel harekat şube müdürlüğünün de desteği ile yaklaşık 300 polisle iki mahalleyi ablukaya alarak arama başlattı.

İHA'nın haberine göre, polis, mahallelerdeki kahvehanelere de girip vatandaşların üzerine arayıp GBT kontrolü yaptı. Özel harekat polisi de eller tetikte sokak başlarında ve damlarda güvenlik önlemi aldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri ise durdurulan araçları didik didik aradı.



Emniyet Müdürü Aktaş ise polisin yaptığı bu çalışmaları saniye saniye helikopterden izledi. Aktaş, uygulama bitene kadar uygulama alanının üzerinde gezip mahalleyi de havadan gözetledi. Aktaş, gerekli gördüğü durumlarda telsizle polisleri yönlendirdi. Aktaş'ın şüpheli görüp durdurulmasını istediği araçlarda anında arandı. Yapılan uygulamada 2 kilo 740 gram esrar, yüzlerce uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait mermi ile fişek ele geçirildi. Ayrıca aranması bulunan 6 şahıs yakalanırken, 4 araca ehliyetsiz araç kullanmaktan, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan 4 bin 614 para cezası kesildi.

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