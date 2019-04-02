Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesinde meydana geldi. Vesile Ergen (20) pazar günü akşam üzeri evden çıkıp bir daha evine dönmedi. İHA'nın haberine göre, bunun üzerine ailesi Şakirpaşa Polis Merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ancak o günden sonra genç kızdan bir daha haber alınmadı.





Genç kızın kaybolduğu gün sokaktan geçerken son görüntüleri de ortaya çıktı. Genç kızın annesi Meryem Ergen (51) ile ablası Kader Uykan (26) genç kızdan haber alamadıkları için gözyaşlarına boğuldu.



"BİRİNİ SEVİYORSAN SENİ SEVDİĞİNE DE VERİRİZ. YETER Kİ EVİNE DÖN"



Abla Uykan, "Ölü ya da dirisini bulmak istiyoruz. O gittiğinden bu yana perişan olduk. Ne olur evine dön. Biz seni çok seviyoruz. Eğer birini seviyorsan biz seni sevdiğine de veririz. Sen yeter ki evine geri dön. Annen, baban hepimiz sen gittiğinden beri bittik. Seni çok özledik ne olur geri dön" diye ağladı.



Polis ise ailenin başvurusu üzerine her yerde genç kızı arıyor.