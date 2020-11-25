Adana'da polis, evleri ziyaret ederek KADES'i anlattı

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İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Asayiş Şubesi Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla toplumda farkındalık oluşturmak için evleri ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Polisler, hem kadınlara ve hem de erkeklere KADES kullanımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürlerden dağıttı.

Ekiplerin ziyaret ettiği evlerden birinde yaşayan Fatma A, yaklaşık iki yıl önce evlendiği C.E.A'dan psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü belirterek, boşanma aşamasında olduklarını söyledi.

Fatma A, yaşadıklarının ardından çocuğunu da alarak ailesinin evine sığındığını anlatarak "Eşimden bir buçuk yıl boyunca şiddet gördüm. Ailesine yakın olmadığım gerekçesiyle bunları yaşadım. Sığınacak bir yerim olmadığı için devletime ve emniyete sığınmaya karar verdim. Emniyet birimine başvurduğumda beni KADES uygulamasıyla ilgili bilgilendirdiler. Ben de programı telefonuma yükledim. Daha sonra eşim kaldığım ailemin evinin kapısına dayanınca uygulamayı kullandım. Polisler kısa sürede gelerek beni ve ailemi koruma altına aldılar. Bu program bana çok yardımcı oldu. Bütün kadınların indirmesini istiyorum. Kullanımı da kolay bir program. butona bastığınızda kısa sürede polisler size ulaşıp koruma altına alıyorlar." diye konuştu.

Kadınların susmaması gerektiğini belirten Fatma A, "Hiçbirimiz şiddet görmemeliyiz. Bunu hak etmiyoruz hiçbir şekilde. Şiddete bir an önce dur denilmesini istiyorum. Hiçbir kadın hiçbir sebeple öldürülmeyi hak etmiyor." dedi.