Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'da silahla vurularak ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 919 Sokak'ta müstakil bir evde yaşayan Mehmet T, zilin çalması üzerine açtığı kapının önünde yaralı bir kişinin yattığını gördü. Mehmet T'nin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralının Alpay Bozkurt (29) olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulduğu belirlendi. Ağır yaralı olarak Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Bozkurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bozkurt'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.