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Adana'da taksici Niyazi Dinç tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da taksi şoförü Niyazi Dinç ile arkadaşı alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma yaptı. Tartışma şiddetlenince çıkan kavgada taksi şoförü ağır yaralandı. Dinç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Adana'da taksici Niyazi Dinç tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Arkadaş tartışması cinayetle bitti
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AA

Adana'nın Pozantı ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan taksi şoförü hayatını kaybetti.

İddiaya göre, tren istasyonu önünde taksi şoförü Niyazi Dinç ile Yusuf Ö. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Bu sırada Yusuf Ö, Niyazi Dinç'i aracının içinde boğazından bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin olayı bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Dinç'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, şüpheli Yusuf Ö'yü olay yerinde gözaltına aldı.

Dinç'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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