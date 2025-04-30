Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Adana'da "taksicinin polis tarafından darbedildiği" iddiası yalanlandı | Son dakika haberleri

        Adana'da "taksicinin polis tarafından darbedildiği" iddiası yalanlandı

        Adana Valiliği, merkez Çukurova ilçesinde çalışan bir taksi şoförünün polis memuru tarafından darbedildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 01:44 Güncelleme: 30.04.2025 - 01:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da "taksicinin polis tarafından darbedildiği" iddiası yalanlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana Valiliği'nin yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, "Çukurova ilçesinde çalışan bir taksi şoförünün Fatih Polis Merkezi Amirliğinde görevli bir polis memuru tarafından darbedildiği iddiası üzerine çok sayıda taksicinin karakol önünde toplanmaya başladığı" yönünde haberlerin yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, "Söz konusu olayın Çukurova ilçesinde faaliyet gösteren ticari taksiciler ile uygulama üzerinden özel taşımacılık hizmeti sunan ve TAG olarak bilinen taksiciler arasında çıkan bir kavga olduğu tespit edilmiştir. Herhangi görevli bir polis memurunun taksi şoförüne yönelik darp fiili söz konusu olmamıştır. Bahse konu olayla ilgili adli tahkikat başlatılmış olup, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıyan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

        Adana Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Tahir Alpaslan da gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın polisle ilgisinin bulunmadığını belirterek, taksi şoförünü darbeden şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistanlı bakan: Hindistan saldırı tasarlıyor
        Pakistanlı bakan: Hindistan saldırı tasarlıyor
        Zelenskiy: Rusya Belarus'ta bazı şeyler hazırlıyor
        Zelenskiy: Rusya Belarus'ta bazı şeyler hazırlıyor
        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'da!
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Çin'den çağrı: Asla diz çökme
        Çin'den çağrı: Asla diz çökme
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        ABD basını: Putin 4 bölgenin kontrolünü talep ediyor
        ABD basını: Putin 4 bölgenin kontrolünü talep ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi
        Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi
        Youssef En-Nesyri gol yollarında suskun!
        Youssef En-Nesyri gol yollarında suskun!
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı