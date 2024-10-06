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        Adana Demirspor: 1 - Samsunspor: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. 58'de Arbnor Muja, 90+3'te Landry Dimata ve 90+10. dakikalarda Soner Aydoğdu'nun golleriyle kazanan Samsunspor, puanını 18'e yükseltti. Adana Demirspor ise haftayı 2 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 18:08 Güncelleme: 06.10.2024 - 18:54
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        Samsunspor, son dakikalarda güldü!
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        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Samsunspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 58'de Arbnor Muja, 90+3'te Landry Dimata ve 90+10. dakikada Soner Aydoğdu attı. Ev sahibinin tek golünü ise 7. dakikada penaltıdan Yusuf Barasi kaydetti.

        Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 18'e yükseltirken, Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        1’inci dakikada Adana Demirspor'da Ali Yavuz, sol kanattan yapılan ortaya arka direkte voleyle vurdu, top üstten dışarıya gitti.

        7’nci dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yusuf Barasi, kazanılan penaltıda topun başına geçerken yaptığı vuruşta kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

        10’uncu dakikada Samsunspor'da Bola, sol kanatta taç çizgisine yakın bölgeden topu yerden içeriye gönderdiirken savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

        28’inci dakikada Adana Demirspor'da Gravillon, ceza sahası önünden yaptığı vuruşta kaleci Okan topu kornere çeldi.

        Maçın ilk yarısı ev sahibinin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        49’uncu dakikada Adana Demirspor'da Ali Yavuz, İzzet'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazdan kaleye vurdu, top az farkla yandan dışarıya gitti.

        58’inci dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Sol kanattan kullanılan taç atışında Mouandilmadji topu kafayla ceza sahasına indirdi. Topla buluşan Muja'nın ceza sahası sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

        90+3’üncü dakikada Samsunspor öne geçti. Soner Aydoğdu sol kanattan köşe vuruşunu kullandı. Gelen ortaya iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-2.

        90+10’uncu dakikada Samsunspor, farkı 2’ye çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Soner'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

        Karşılaşmanın sonunda Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-1 mağlup etti.

        STAT: Yeni Adana

        HAKEMLER: Alper Akarsu, Mehmet Kısal, Murat Altan

        ADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş - Arda Kurtulan, Gravillion, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik (Dk. 65 Aimbetov), Salih Karvazlı (Dk. 65 Fougeu), Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol (Dk. 76 Manev), Yusuf Barasi (Dk. 87 Shehu)

        SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru (Dk. 64 Schindler), Satka, Drongelen, Bola, Holse (Dk. 86 Soner Aydoğdu), Bennasser (Dk. 71 Celil Yüksel), Ntcham, Muja (Dk. 86 Soner Gönül), Mouandilmadji, Emre Kılınç (Dk. 64 Dimata)

        SARI KARTLAR: Salih Kavrazlı, Aimbetov, Abdulsamet Burak (Adana Demirspor), Satka, Zeki Yavru, Drongelen (Samsunspor)

        GOLLER: Dk. 7 (Pen) Yusuf Barasi (Adana Demirspor), Dk. 58 Muja, Dk. 90+3 Dimata, Dk. 90+10 Soner Aydoğdu (Samsunspor)

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