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        Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor Adana Demirspor: 2 - CFR Cluj: 1 | MAÇ SONUCU - Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor: 2 - CFR Cluj: 1 | MAÇ SONUCU

        Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Cluj'u son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla beraber Mavi Şimşekler, UEFA Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.08.2023 - 23:29
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        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
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        Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile evinde karşı karşıya geldi.

        Mavi Şimşekler uzatma dakikalarında bulduğu gol ile Cluj'u 2-1 mağlup etti.

        Adana Demirspor'da goller 43. dakikada Akintola ve 90+3. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi. Cluj'un golünü ise 68. dakikada penaltı vuruşundan Mogos kaydetti.

        Ayrıca Adana Demirspor'da Andreaw Gravillon, 63. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

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        Adana Demirspor, Romanya'da oynadığı ilk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Evinde aldığı 2-1'lik galibiyetten sonra temsilcimiz UEFA Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi.

        Adana Demirspor, 3. eleme turunda Osijek (Hırvatistan) ile karşı karşıya gelecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        12. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

        17. dakikada Camora'nın sol kanattan yaptığı ortada Birligea'nın penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

        28. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Birligea'nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

        31. dakikada kullanılan köşe atışı sonrası CFR Cluj savunmasının ceza yayına doğru uzaklaştırdığı topa Emre Akbaba'nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

        43. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında yakın direkte yükselen Akintola'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

        Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        Öte yandan Adana Demirsporlu taraftarlar, maçtan önce Kulüp Başkanı Murat Sancak ve taraftarların resmedildiği koreografiyi sergiledi.

        50. dakikada Belhanda'nın savunmanın arkasına sarkan Akintola'ya pasında araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

        53. dakikada soldan ceza sahasına giren Akintola'nın ortasında top yan ağlarda kaldı.

        62. dakikada Cluj penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Gravillon ile Birligea'nın mücadelesinde Birligea yerde kalınca hakem Nathan Verboomen penaltı noktasını gösterdi. Kırmızı kart gören Gravillon, takımını 10 kişi bıraktı.

        68. dakikada Cluj beraberliği yakaladı. Mogos'un kullandığı penaltıda kaleci Karacic doğru tarafa uzanmasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

        79. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı çıktı.

        90+4. dakikada Adana Demirspor tekrar öne geçti. Stambouli'nin paslaşarak kullandığı serbest atışta Belhanda'nın vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Ndiaye'nin ceza sahası içinde sol kanattan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

        Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor 2-1 galip geldiği maçta bir üst tura yükseldi.

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        Haberi Hazırlayan: Uğur Sarıkaya
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