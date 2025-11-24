Adana Demirspor'a icra şoku!
Adana Demirspor'da personel alacakları nedeniyle yaşanan kriz büyüdü, uzun süredir maaşlarını alamayan çalışanların başvurusu üzerine kulübün tesislerine icra geldi.
Trendyol 1. Lig ekiplerden Adana Demirspor'da ekonomik kriz büyüyor. Yaklaşık 1 yıldır ödeme yapılmadığı öğrenilen kulüp personeli, alacaklarını tahsil edebilmek için icra yoluna başvurdu.
Polis eşliğinde tesislere gelen icra memurları, kulübe ait eşyalara yönelik haciz işlemlerine başladı. Maddi sorunların uzun süredir çözülemediği kulüpte sessizlik dikkat çekti.
Ekonomik çıkmazdan kurtulamayan Adana Demirspor, üst üste aldığı cezalar nedeniyle eksi 23 puanla ligin son sırasında bulunuyor.