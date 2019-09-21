Adana Demirspor - Bursaspor: 4 - 1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Özgüç Türkalp, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah Ünal
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Hakan Bilgiç, Semih Güler, Adil Demirbağ, Berk Yıldız (Dk. 77 Vedat Bora),Sinan Kurt, Levent Ayçiçek (Dk. 62 Erdal Öztürk),Tevfik Altındağ, Volkan Şen (Dk. 90+2 Emre Nefiz),Samed Ali Kaya
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Latovlevici, Cüneyt Köz, Burak Altıparmak, Rüştü Hanlı, Atanasov (Dk. 46 Özer Hurmacı),Shehu (Dk. 71 İsmail Çokçalış),Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Igor (Dk. 46 Seleznov)
Goller: Dk. 9 Samed Ali Kaya, Dk. 11 Berk Yıldız, Dk. 37 Levent Ayçiçek, Dk. 90+3 Erdal Öztürk (Adana Demirspor),Dk. 85 Latovlevici ( Bursaspor)
Kırmızı kart: Dk. 78 Burak Altıparmak (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Sinan Kurt, Dk. 54 Kurtuluş Yurt, Dk. 82 Erdal Öztürk, Dk. 90+3 Hakan Bilgiç (Adana Demirspor),Dk. 47 Latovlevici, Dk. 88 Aykut Akgün, Dk. 90 Selçuk Şahin (Yedek kulübesinde) (Bursaspor)
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