Adana Demirspor'da Balotelli gelişmesi! İsviçre Ligi ekiplerinden Sion, Balotelli'nin sözleşmesi feshetti. Adana Demirspor'un ise eski yıldızını kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi. İşte detaylar...

2022-2023 sezonunun başında Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'dan ayrılan ve İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'a transfer olan Mario Balotelli hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Sion forması giyen Mario Balotelli, İsvçire ekibiyle olan sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı.

Adana Demirspor'un, İtalyan santrfor'u tekrardan kadrosuna katmak için çalışmalara başlandığı söylendi. Yukatel Adana Demirspor forması ile çıktığı 35 maçta 19 gol ve 7 asistlik performans gösteren Balotelli, sonrasında transfer olduğu Sion'da ise yaşadığı sorunlar sebebiyle 19 maçta forma giymiş, 6 gol atmıştı.