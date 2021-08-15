Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk maçında Adana Demirspor'a konuk oluyor. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE

STAT: Yeni Adana

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Ali Şansalan

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Kaan, Tayyip, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler, Belhanda, Castro, Akintola, Balotelli

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi, İrfan, Mesut, Samatta

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

FENERBAHÇE'DE 2 ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 önemli oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde hazırlık döneminde en çok göze çarpan 2 hücum oyuncusu maç öncesi yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de omuz sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas ile adale ağrısı yaşayan Enner Valencia, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

YENİ TRANSFERLERDEN BİR İSMİN LİSANSI ÇIKARILDI

Fenerbahçe, sezon öncesi şu ana dek 5 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi.

Sarı-lacivertliler, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Steven Caulker, Serdar Dursun ve Min-Jae Kim'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi ise bu isimlerden şu ana dek sadece Serdar Dursun'un lisansı çıkarıldı.

Sarı-lacivertlilerde diğer oyuncuların ise Adana Demirspor deplasmanında oynaması için maç saatine kadar lisanslarının TFF listesine eklenmesi gerekiyor.

DEMİRSPOR 26 YIL SONRA

Adana Demirspor, son olarak 1994-1995 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'de 26 yıl aradan sonra ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak.

Akdeniz ekibi, geçen sezon teknik direktörler Ümit Özat ve Cüneyt Dumlupınar'ın ardından ligin 22. haftasında takımın başına teknik direktör Samet Aybaba'yı getirdi.

Daha önce 1996-1997'de Kayserispor'u, 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşıyan Aybaba, mavi-lacivertli ekibi de 12 maçta 10 galibiyet ve 2 beraberlikle geçen sezon TFF 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig'e çıkardı.

1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Adana Demirspor, geçen sezonla 5. kez bu başarıyı tekrarladı.

ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPTILAR

Akdeniz ekibi, Süper Lig'de kalıcı olmak için kadrosunu önemli transferlerle güçlendirdi. Mavi-lacivertliler, Mario Balotelli, Younes Belhanda, Benjamin Stambouli, Birkir Bjarnason, Britt Assombalonga, Jonas Svensson, Arijanet Muric, David Akintola, Lucas Castro, Metehan Mimaroglu ve Ferhat Kaplan'ı kadrosuna kattı.