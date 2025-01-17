Adana Demirspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanına konuk oluyor. Lig'de oynadığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlübiyet alan sarı lacivertliler, 42 puanla 2. sırada bulunuyor. Öte yandan Adana Demirspor, 5 puanla ligin sonuncusu olarak yer alıyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Adana Demirspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Adana Demirspor- Fenerbahçe maçına sayılı saatler kaldı. Zirvede ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alan sarı lacivertliler, zayıf rakibi karşısında kazanarak puan farkını kapatmanın peşinde. Arka adale sakatlığı bulunan Livakovic ise Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Peki, Adana Demirspor- Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...
ADANA DEMİRSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Adana Demirspor- Fenerbahçe maçı 19 Ocak Pazar günü 19.00'da oynanacak.
ADANA DEMİRSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
İrfan Can, Mert, Çağlar, Djiku, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En Nesyri, Dzeko
MOURİNHO'NUN İLK HEDEFİ TUTA
Brezilya basınından Universo Online, Fenerbahçe'nin transfer teklifini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin Tuta için takımı Frankfurt'a 10 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon 22 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asist kaydetti. Tuta, stoper dışında sağ bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor.
TUTA DIŞINDA 4 İSİM GÜNDEMDE
Calcio Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'de büyük aşama kaydedilen Tuta transferi dışında Jose Mouirnho, yönetime Serie A'dan 4 stoperin ismini verdi.
Habere göre Fenerbahçe; Lazio'da forma giyen Mario Gila, Torino'da forma giyen Saul Coco, Milan'da forma giyen Strahinja Pavlovic ve Udinese'de forma giyen Jaka Bijol'u Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda listesine aldı.
Haberde, bu 4 ismin hiçbirinin Tuta transferi kadar bitmeye yakın olmadığı ancak Fenerbahçe'nin bu isimler için de girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü.