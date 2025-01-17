Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Adana Demirspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe muhtemel 11

        Adana Demirspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanına konuk oluyor. Lig'de oynadığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlübiyet alan sarı lacivertliler, 42 puanla 2. sırada bulunuyor. Öte yandan Adana Demirspor, 5 puanla ligin sonuncusu olarak yer alıyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Adana Demirspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 13:29 Güncelleme: 17.01.2025 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Adana Demirspor- Fenerbahçe maçına sayılı saatler kaldı. Zirvede ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alan sarı lacivertliler, zayıf rakibi karşısında kazanarak puan farkını kapatmanın peşinde. Arka adale sakatlığı bulunan Livakovic ise Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Peki, Adana Demirspor- Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

        2

        ADANA DEMİRSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

        Adana Demirspor- Fenerbahçe maçı 19 Ocak Pazar günü 19.00'da oynanacak.

        3

        ADANA DEMİRSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

        İrfan Can, Mert, Çağlar, Djiku, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En Nesyri, Dzeko

        5

        MOURİNHO'NUN İLK HEDEFİ TUTA

        Brezilya basınından Universo Online, Fenerbahçe'nin transfer teklifini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin Tuta için takımı Frankfurt'a 10 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon 22 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asist kaydetti. Tuta, stoper dışında sağ bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor.

        6

        TUTA DIŞINDA 4 İSİM GÜNDEMDE

        Calcio Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'de büyük aşama kaydedilen Tuta transferi dışında Jose Mouirnho, yönetime Serie A'dan 4 stoperin ismini verdi.

        Habere göre Fenerbahçe; Lazio'da forma giyen Mario Gila, Torino'da forma giyen Saul Coco, Milan'da forma giyen Strahinja Pavlovic ve Udinese'de forma giyen Jaka Bijol'u Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda listesine aldı.

        Haberde, bu 4 ismin hiçbirinin Tuta transferi kadar bitmeye yakın olmadığı ancak Fenerbahçe'nin bu isimler için de girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Trump'ın 'Hollywood Elçileri'
        Trump'ın 'Hollywood Elçileri'
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar