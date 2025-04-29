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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: 5 çocuğu vardı... Ölümle biten barışma | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        5 çocuğu vardı... Ölümle biten barışma!

        Adana'da, boşanma aşamasındaki 5 çocuğunun annesi 38 yaşındaki eşi Rabia Şen'i, bıçaklayarak öldüren 44 yaşındaki Serdar Şen adliyeye sevk edildi. Evden ayrılan Rabia Şen'in, kısa süre önce eşi Serdar Şen ile barışarak geri döndüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 14:37 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:37
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        5 çocuğu vardı... Ölümle biten barışma!
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde olay, 27 Nisan saat 03.30 sıralarında Şahin Özbilen Mahallesi, 263 Sokak’taki bir evde meydana geldi.

        RABİA'YI BİRÇOK KEZ BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre 5 çocuk annesi Rabia Şen (38) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Serdar Şen (44) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serdar Şen, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Rabia Şen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        EŞİYLE BARIŞIP EVE DÖNMESİ SONU OLDU

        Olayın ardından Serdar Şen, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan araştırmada çiftin daha önce sıkça tartıştıkları ve evden ayrılan Rabia Şen’in kısa süre önce eşi Serdar Şen ile barışarak geri döndüğü belirtildi.

        MALATYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

        Boşanma aşamasındaki çiftin yeniden tartıştıkları ve olayın gerçekleştiği bildirildi. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Rabia Şen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Malatya'nın Darende ilçesine gönderildi.

        "NAMUSUMU TEMİZLEDİM" SAVUNMASI

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serdar Şen ise adliyeye sevk edildi. Şen, bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Ben namusumu temizledim" dedi.

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