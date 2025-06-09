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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Bir öğretmenin feryadı: Kurtarın beni bu adamdan | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni bu adamdan!

        Adana'da, 3 çocuk annesi 36 yaşındaki öğretmen Burcu K., ikinci evliliğini yaptığı aynı yaştaki B.K.'nin kendisine şiddet uygulandığını ileri sürüp, boşanma davası açtı. Bu süreçte tehditlere maruz kaldığını, bu nedenle görev yeri değişikliği yaptığını, son olarak B.K.'nin aracını izinsiz alıp götürdüğünü söyleyen Burcu K., "Milli Eğitim Bakanlığı beni korumak için görev yerimi değiştirdi. Yeni adresi de öğrendi. Ben hiçbir şekilde bu adamdan kurtulamıyorum. Hayatımı zorlaştıran, aracımı da kaçıran bu adamdan şikayetçiyim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 12:03 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:03
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        Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni bu adamdan!
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        Adana'da, 13 yıldır fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan ve ilk evliliğinden 2 çocuğu olan Burcu K. (36), Şubat 2023'te güvenlik kamera sistemleri kurulumu yapan B.K. (36) ile evlendi.

        BOŞANMA DAVASI AÇTI

        Bu evliliğinden B. (1.5) adını verdiği bir kızı olan Burcu K., 1 yılın ardından şiddetli geçimsizlik nedeniyle B.K.'ye boşanma davası açtı.

        KADININ OTOMOBİLİNİ ALIP GÖTÜRDÜ

        DHA'daki habere göre boşanma süreci devam ederken, iddiaya göre B.K., 7 Haziran günü kızını görmek için bir araya geldiği Burcu K.'nin çantasından anahtarını alarak otomobilini izinsiz götürdü. Durumu fark eden Burcu K., boşanma sürecindeki eşinden şikayetçi oldu.

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        HAMİLELİKTE ŞİDDET UYGULADI

        B.K.'nin kendisini çocukları ile tehdit ettiğini, bu nedenle oğlunun velayetini eski eşine verdiğini söyleyen Burcu K., "Zaten 1 yıl evli kaldık, bunun 9 ayında hamileydim. Ayağımın kırılması olsun, gözlerimdeki ve vücudumdaki morluklar olsun, düşük tehlikem de olmasına karşın bunların tamamını bana hamileyken yaşattı. Daha önce evimin önünden 3 aylıkken bebeğimi kaçırdı. Evlendiğimiz günden beri bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor.

        OĞLU İLE TEHDİT ETTİ

        Her kavgamızda oğlumun canıyla beni tehdit etti. Oğlumu korumak için velayetini babasına verdim. Görev yerimi değiştireceğim zaman, 'Mersin'de oğlunu bulurum, kellesini yeni adresine postalarım' dedi. Milli Eğitim Bakanlığı beni korumak için görev yerimi değiştirdi. Yeni adresi de öğrendi. Ben hiçbir şekilde bu adamdan kurtulamıyorum" diye konuştu.

        "ARACIMI ALINCA POLİSE GİTTİM"

        Son olarak B.K.'nin adliyede kızıyla görüştüğü gün otomobilini izinsiz alıp, götürdüğünü belirten Burcu K., "B.K., kızımızı pedagog eşliğinde 2 haftada bir adliyede 3 saat görebiliyor. Kızımla pedagog ve polis eşliğinde görüştükleri gün, ben lavaboya gittiğimde, çantamı açıp içinden aracımın anahtarını alıyor. Aracımı alıp gidiyor. Anahtarımın ve aracımın olmadığını fark edince polise başvurdum.

        "BİRÇOK KEZ UZAKLAŞTIRMA ALDIRDIM"

        Polis, kendisini aradığında aracı kendisinin aldığını ve geri getirmeyeceğini söyledi. 'Mahkeme sonuçlanırsa belki alabilir' diyor ve telefonu kapatıyor. Boşanmadığımız için oto hırsızlığına girmiyormuş. Şu an güveni kötüye kullanmadan işlem yapılıyor. Ben boşanma sürecinde birçok sorun yaşadım. Hayatımı zorlaştıran, aracımı da kaçıran bu adamdan şikayetçiyim. Aracımın bulunmasını, bana teslim edilmesini ve bir an önce de boşanabilmeyi istiyorum" diye konuştu.

        Burcu K.'nin hakkında birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdığı B.K. polis tarafından aranıyor.

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        #adana
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