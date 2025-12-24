Habertürk
        Damacanadan çıktı! 28 litre sıvı halde | SON DAKİKA HABERİ

        Damacanadan çıktı! 28 litre sıvı halde!

        Adana'da, takip sonucu durdurulan otomobildeki 2 damacananın içinde 28 kilo 650 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 10:38 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:39
        Damacanadan çıktı! 28 litre sıvı halde!
        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti.

        YABANCI UYRUKLU SÜRÜCÜ DURDURULDU

        İHA'daki habere göre ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldıkları otomobili bir süre sonra önünü keserek durdurdu.

        Yabancı uyruklu sürücü K.C. (52) ile yanındaki H.Z.'nin (48) indirildiği otomobilde, narkotik köpeği ile arama yapıldı.

        "ADANA'YA GEZMEK İÇİN GİDİYORDUK"

        Bagajdaki 2 damacananın içinde 28 kilo 650 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan K.C. ile H.Z., sorgularında, "Adana'ya gezmek için gidiyorduk. Bagajdaki uyuşturucudan haberimiz yok" dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        #adana
        #Son dakika haberler
