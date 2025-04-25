Adana'da, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi’ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

5 RUHSATSIZ TABANCA, 3 AV TÜFEĞİ, 338 MERMİ DHA'daki ekipler, şüpheli Hayrettin Ö.’nün (46) müstakil evine operasyon düzenledi. Adreste arama yapan polis, gardırop ve bazanın içine saklanmış 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek ile 338 mermi ve 160 fişek ele geçirdi. REKLAM

"ÇOCUKLUKTAN BERİ HEVESİM VAR" Operasyonda Hayrettin Ö. ile babası Ali Ö. (70) gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hayrettin Ö., silahların kendisine ait olduğunu belirterek, “Çocukluktan beri silaha hevesim var. Bu nedenle koleksiyon amaçlı biriktiriyorum” dedi.