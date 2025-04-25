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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!

        Adana'da, polisin baskın yaptığı evdeki gardırop ve bazaya gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 1 havalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 46 yaşındaki H.Ö., "Çocukluktan beri silaha hevesim var. Bu nedenle koleksiyon amaçlı biriktiriyorum" dedi ama tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 09:50 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:50
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        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
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        Adana'da, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi’ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        5 RUHSATSIZ TABANCA, 3 AV TÜFEĞİ, 338 MERMİ

        DHA'daki ekipler, şüpheli Hayrettin Ö.’nün (46) müstakil evine operasyon düzenledi. Adreste arama yapan polis, gardırop ve bazanın içine saklanmış 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek ile 338 mermi ve 160 fişek ele geçirdi.

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        "ÇOCUKLUKTAN BERİ HEVESİM VAR"

        Operasyonda Hayrettin Ö. ile babası Ali Ö. (70) gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hayrettin Ö., silahların kendisine ait olduğunu belirterek, “Çocukluktan beri silaha hevesim var. Bu nedenle koleksiyon amaçlı biriktiriyorum” dedi.

        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, BABASI SERBEST

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hayrettin Ö. tutuklandı, babası Ali Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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