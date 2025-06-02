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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Genç mühendisin trajik sonu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Genç mühendisin trajik sonu!

        Adana'nın Kozan ilçesinde, güneş enerjisi sistemleri üreten tesiste çalışan 28 yaşındaki Ahmet Bingöl, sac kesimi sırasında fırlayan parçanın vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç mühendis kurtarılamadı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.06.2025 - 11:52 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:57
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        Genç mühendisin trajik sonu!
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        Adana'da yürek yakan olay, gece saatlerinde, Kozan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yaşandı.

        SAC KESİMİNDE PARÇA SAPLANDI

        AA ve DHA'daki bilgilere göre sac kesimi sırasında fırlayan parça, tesiste çalışan makine mühendisi Ahmet Bingöl'ün (28) vücuduna isabet etti.

        AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

        Ağır yaralanan Bingöl, çalışma arkadaşları tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bingöl kurtarılamadı.

        POLİS İNCELEME BAŞLATTI

        Bingöl'ün cenazesi morga konuldu. Polis, yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #adana
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