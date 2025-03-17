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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zeynep Bozkuy 8 yaşındaydıydı, bisikletten düşüp öldü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Zeynep daha 8 yaşındaydı... Öldüren bisiklet!

        Adana'da, yürekleri yakan bir olay yaşandı. 8 yaşındaki Zeynep Bozkuş, bisikletine binerken dengesini kaybedip düştü. Başını yere çarpan ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 07:55 Güncelleme: 17.03.2025 - 08:58
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        Zeynep daha 8 yaşındaydı... Öldüren bisiklet!
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        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde akılalmaz olay, kırsal Pekmezli Mahallesi'nde meydana geldi. Bisiklet süren Zeynep Bozkuş (8), bir anda dengesini kaybederek düştü.

        KÜÇÜK KIZ BAŞINI YERE ÇARPTI

        DHA'daki habere göre başını yere çarpan Bozkuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Tedaviye alınan Bozkuş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozkuş'un cenazesi, otopsinin ardından Pekmezli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Küçük kızın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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        #adana
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