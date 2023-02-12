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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da deprem fırsatçısı 32 hırsız tutuklandı

DHA

Adana'da deprem fırsatçısı 32 hırsız tutuklandı


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-ADANA'da deprem riski nedeniyle bina sakinlerince terk edilen binalara girip, hırsızlık yaptığı tespit edilen 32 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden biri olan Adana'da 12 apartman yıkıldı, çok sayıda bina da ağır hasar aldı. Birçok bina sakini, yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini terk etti. Durumu fırsat bilenler, boş binalara girip, hırsızlık yapmaya başladı. Polis ise hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, sokak ve caddelerde devriye görevine çıktı. Büyük felaketin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana 25 hırsızlık ve yankesicilik olayı yaşandı. Polis, tespit ettiği 32 şüpheliyi devriye sırasında ya da operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheli, tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-02-12 10:35:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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