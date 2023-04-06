Üzerine kaya düşen otomobildeki 4 öğretmen öldü (3)

VALİ ELBAN FEKE'DE
SaimbeyliFeke kara yolunda yolculuk yaptıkları otomobilin üzerine, heyelan nedeniyle kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretmenler Pınar Kılıç (29), Dilek Altıparmak (32), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak'ın (37) otopsi işlemleri, Feke Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Öğretmenlerden Dilek Altıparmak'ın bekar, diğerlerinin evli olduğu öğrenildi.
Adana Valisi Süleyman Elban ile İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da hastaneye gidip öğretmenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Cenazelerin yarın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)Ali GÖKDAL/FEKE(Adana), (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL
2023-04-06 17:50:08
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