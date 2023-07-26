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        'Hulk' tepki verdi; TIR'ın soğutma sisteminden 41,5 kilo eroin çıktı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:46
        'Hulk' tepki verdi; TIR'ın soğutma sisteminden 41,5 kilo eroin çıktı

        Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)-ADANA'da polisin uygulama noktasına girmeyip, sürücüsü tarafından yolun kenarına park edilen TIR'da, narkotik köpeği 'Hulk' ile arama yapıldı. 'Hulk'un tepki vermesiyle dorsenin soğutucu kısmında 41 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Irak'tan gelip, yurt dışına gittiği değerlendirilen TIR'ın şoförü Bülent Y. (51), tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uygulama yaptı. Polis, kendilerini görünce uygulama noktasına girmeyip, yol kenarına park eden yabancı plakalı TIR'ın durumundan şüphelendi. Noktaya çekilen TIR'ın şoförü Bülent Y. de şüpheli hareketler sergileyince, dorsede narkotik dedektör köpek 'Hulk' ile arama yapıldı. 'Hulk'un, dorsenin soğutma sistemine tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 41 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Irak'tan ülkeye girdiği ve yurt dışına gittiği değerlendirilen TIR'ın şoförü Bülent Y., gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin, sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-07-26 17:45:14

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