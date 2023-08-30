Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Patrick Kluivert: Taraftarlarımız 12´nci adam olarak yanımızda olacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 19:52 Güncelleme: 30.08.2023 - 19:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Patrick Kluivert: Taraftarlarımız 12´nci adam olarak yanımızda olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Can ÇELİK Anıl ATAR/ADANA, (DHA) UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Adana Demirspor, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Belçika´nın Genk takımıyla yarın evinde karşılaşacak. Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ve Emre Akbaba düzenlenen basın toplantısında konuştu.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi´nde Play-Off ilk maçında Belçika ekibi Genk´e deplasmanda 2-1 yenilen Adana Demirspor, yarın rövanş maçına çıkıyor. Rakibini evinde ağırlayacak olan mavi-lacivertli ekipte teknik direktör Patrick Kluivert ve Emre Akbaba düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        PATRICK KLUIVERT: HERKES HAZIR, SAKAT YOK

        Yarınki maçın önemini herkesin bildiğini ve ona göre çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Elimizden geleni yapıp yarın kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Oyuncularımızın durumu iyi. Sakat futbolcumuz bulunmuyor. Son maçta Kevin´in sakatlığı olmuştu. Onun da durumu gayet iyi. Çok farklı bir maça çıkıyoruz. Taraftarlarımız 12´nci adam olarak yanımızda olacak. Bu sayede kendi futbolumuzu sahaya yansıtabileceğiz. Çok farklı bir atmosfer olacak. Dolu bir statta oynamayı herkes ister. Taraftarımız evimizde oynadığımız maçlarda hep arkamızda durdular" dedi. Transfer konusunda da konuşan Kluivert, yeni transfer olup olmayacağı konusunda bilgi veremeyeceğini söyledi.

        EMRE AKBABA: TÜM CAMİA MAÇA HAZIRIZ

        Kazanmaya odaklı bir şekilde sürekli çalıştıklarını belirten Emre Akbaba ise "Herkes maçın ciddiyetinin farkında. Tüm camia olarak maça hazırız. Kazanmaya çıkıyoruz. Rakibimize baskı yapıp elimizden geleni ortaya koyacağız. Taraftarlarımızla birlikte birçok galibiyet aldık. Umarım nice galibiyetleri almaya devam ederiz. Onların bize olan inancı galibiyetin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Patrick Kluivert ve Emre Akbaba'nın açıklamaları

        DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Anıl ATAR

        2023-08-30 19:51:31

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Adana'da "örümcek adam" kostümlü kişinin tavanında yolculuk ettiği araç tra...
        Adana'da "örümcek adam" kostümlü kişinin tavanında yolculuk ettiği araç tra...
        Adana'da kaldırımdaki yayaya pikabın çarpması kamerada
        Adana'da kaldırımdaki yayaya pikabın çarpması kamerada
        Adana'da tarla yangını
        Adana'da tarla yangını
        Aile yemeğinde amcası tarafından vurulan Yağmur da kurtarılamadı
        Aile yemeğinde amcası tarafından vurulan Yağmur da kurtarılamadı
        Adana'da amcasının tabancayla vurduğu 6 yaşındaki çocuk hastanede öldü
        Adana'da amcasının tabancayla vurduğu 6 yaşındaki çocuk hastanede öldü
        Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 50 kısa film seyirciyle bu...
        Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 50 kısa film seyirciyle bu...