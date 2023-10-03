Adana'da 125 bin 320 litre sahte akaryakıt ele geçirildi ADANA'dabir fabrikada atık yağları çeşitli maddeler ile inceltip, akaryakıta dönüştürüp, satan 2 şüpheli yakalandı. Fabrikadaki aramada da 125 bin 320 litre sahte akaryakıt ele geçirildi.

ADANA'dabir fabrikada atık yağları çeşitli maddeler ile inceltip, akaryakıta dönüştürüp, satan 2 şüpheli yakalandı. Fabrikadaki aramada da 125 bin 320 litre sahte akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi'nde izinsiz faaliyet gösteren bitkisel atık yağ fabrikasında, yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 2 şüphelinin atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirdikten sonra sattığını tespit etti. Fabrikaya yapılan baskında, 125 bin 320 litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.