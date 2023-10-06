Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Çukurova Belediye Başkanı Çetin'in kızının güzellik merkezi kurşunlandı

        ADANA'daÇukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kızı Melike Çetin Aykal'ın güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Aykal'ın dükkanı ile diğer iş yerlerine 14 kurşun isabet etti, can kaybı ya da yaralama yaşanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:16 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurova Belediye Başkanı Çetin'in kızının güzellik merkezi kurşunlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'daÇukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kızı Melike Çetin Aykal'ın güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Aykal'ın dükkanı ile diğer iş yerlerine 14 kurşun isabet etti, can kaybı ya da yaralama yaşanmadı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'ndaki bir iş merkezinde meydana geldi. Kimliği belirsiz motosikletli bir kişi, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kızı Melike Çetin Aykal'ın güzellik merkezine tabancayla kurşun yağdırdı. Şüpheli kaçarken, iş yerinin camlarına 7 kurşun isabet etti. Binadaki diğer iş yerlerine de 7 kurşun isabet ederken, can kaybı veya yaralama yaşanmadı.

        Büyük paniğe neden olan saldırı sırasında iş yerlerinde bulunanlar, binayı koşarak terk etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Olay yerinde 15 boş kovan ele geçirilirken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist layık görüldü
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist layık görüldü
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Hakimden 'Maganda'ya yer çekimi sorusu!
        Hakimden 'Maganda'ya yer çekimi sorusu!
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada "Pes" dedirten ihmaller!
        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada "Pes" dedirten ihmaller!
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        AK Parti’nin değişim kongresi
        AK Parti’nin değişim kongresi
        Yerinde Dönüşüm'de hibe ve kredi miktarı artırıldı
        Yerinde Dönüşüm'de hibe ve kredi miktarı artırıldı
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında

        Benzer Haberler

        7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı
        7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı
        Motosiklet kazasında ölen acil tıp teknisyeni ve kuzeninin cenazeleri alınd...
        Motosiklet kazasında ölen acil tıp teknisyeni ve kuzeninin cenazeleri alınd...
        Durdurulan otomobilden bonzai hammaddesi çıktı; 4 tutuklama
        Durdurulan otomobilden bonzai hammaddesi çıktı; 4 tutuklama
        Adana'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, 4 şüphel...
        Adana'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, 4 şüphel...
        1 milyon turistin beklendiği festival için Seyhan Nehri'ne su verildi
        1 milyon turistin beklendiği festival için Seyhan Nehri'ne su verildi
        Adana'da 15 yaşındaki çocuğun otomobilden ateş edilmesi sonucu ölümüne iliş...
        Adana'da 15 yaşındaki çocuğun otomobilden ateş edilmesi sonucu ölümüne iliş...