Çukurova Belediye Başkanı Çetin'in kızının güzellik merkezi kurşunlandı ADANA'daÇukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kızı Melike Çetin Aykal'ın güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Aykal'ın dükkanı ile diğer iş yerlerine 14 kurşun isabet etti, can kaybı ya da yaralama yaşanmadı.

ADANA'daÇukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kızı Melike Çetin Aykal'ın güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Aykal'ın dükkanı ile diğer iş yerlerine 14 kurşun isabet etti, can kaybı ya da yaralama yaşanmadı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'ndaki bir iş merkezinde meydana geldi. Kimliği belirsiz motosikletli bir kişi, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kızı Melike Çetin Aykal'ın güzellik merkezine tabancayla kurşun yağdırdı. Şüpheli kaçarken, iş yerinin camlarına 7 kurşun isabet etti. Binadaki diğer iş yerlerine de 7 kurşun isabet ederken, can kaybı veya yaralama yaşanmadı.

Büyük paniğe neden olan saldırı sırasında iş yerlerinde bulunanlar, binayı koşarak terk etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Olay yerinde 15 boş kovan ele geçirilirken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.