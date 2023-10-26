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        Patrick Kluivert: Bence stadyumla alakalı bir lanet var

        SÜPERLig´de cumartesi günü oynayacakları Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor´da teknik direktör Patrick Kluivert, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kaybedilen puanlara değinerek, "Bence stadyumla alakalı bir lanet var. Çünkü orada Ankaragücü maçı oynadık, bir beraberlik aldık. Sonrasında Karagümrük´e yenildik. Montella döneminde de o stat bize bir fayda getirmemiş, 4-0´lık bir mağlubiyette var. O yüzden stada bağlamak istiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 18:46 Güncelleme: 26.10.2023 - 18:50
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        Patrick Kluivert: Bence stadyumla alakalı bir lanet var
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        SÜPERLig´de cumartesi günü oynayacakları Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor´da teknik direktör Patrick Kluivert, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kaybedilen puanlara değinerek, "Bence stadyumla alakalı bir lanet var. Çünkü orada Ankaragücü maçı oynadık, bir beraberlik aldık. Sonrasında Karagümrük´e yenildik. Montella döneminde de o stat bize bir fayda getirmemiş, 4-0´lık bir mağlubiyette var. O yüzden stada bağlamak istiyorum" dedi.

        Süper Lig´in 10´uncu haftasında Adana Demirspor, cumartesi günü kendi sahasında Konyaspor´u konuk edecek. Mavi Lacivertli ekip Konyaspor hazırlıklarına devam ederken, antrenman öncesi teknik direktörü Patrick Kluivert, oyuncular Jonas Svensson ve Andreaw Gravillon açıklamalarda bulundu.

        En centilmen teknik direktör ödülü almasıyla ilgili konuşan Patrick Kluivert, "Aslında yapılması gereken her şeyi yaptım o gün. Baktığınızda bu tarz maçlarda bu tarz olaylar yaşanırsa genellikle kendi hatanızdan oluyor. Maçta kendi hatamızdan dolayı böyle olaylar yaşadık. O yüzden maç sonunda da hakemlerle alakalı olmadığını düşündüğüm için kendi öz eleştirimi yaptım. Kendime ve takımıma alakalı, sadece yapılması gerekeni yaptım" dedi.

        `3 PUANI ALMAK İSTİYORUZ´

        Son hafta alınan Karagümrük maçında oyuncularının performanslarının altında olduğunu belirten Kluivert, "Takımımızda bunun hakkında konuştuk. Artık o maç geride kaldı. Şuan kendi evimizde oynayacağımız maçımız var bizim için çok önemli. Yaptıklarımızın farkındalığıyla sahaya çıkacağız, neler yapabileceklerimizi de biliyoruz. 3 puan alarak en iyi şekilde galibiyetle kapatırız umarım. Her maçta olduğu gibi en iyi şekilde kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. En iyi şekilde hazırlandıktan sonra sahaya çıkıp o 3 puanı almak istiyoruz. Çünkü evimizde de kaybetmedik bu şekilde de devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

        `BENCE STADYUMLA ALAKALI BİR LANET VAR´

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçlarda puan kaybettiklerini belirten Kluivert, "Bu tarz maçlar sonrasında futbolcularla iletişim kurmanız gerekiyor, yakınlık göstermemiz gerekiyor. Bende eski bir futbolcu olarak bunu biliyorum. Turnuva genelinde olabilir, zihinsel olarak hemen atlatmanız gerekiyor, bu tarz tümsekleri. Ama bence stadyumla alakalı bir lanet var. Çünkü orada Ankaragücü maçı oynadık, bir beraberlik aldık. Sonrasında Karagümrük´e yenildik. Montella döneminde de o stat bize bir fayda getirmemiş, 4-0´lık bir mağlubiyette var. O yüzden stada bağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        `PSİKOLOJİK OLARAK DA BİZİ ETKİLEDİ´

        Karagümrük maçının kendileri için çok kötü bir maç olduğu ifade eden Jonas Svensson da, "Kötü bir sonuç aldık. Fakat maçtan sonra analizlerini yaptık. Neler yaptığımızı, ne hata yaptığımızı inceledik, analiz ettik. Bundan sonra yapabileceğimiz tek şey, kendimizi geliştirip önümüzdeki ilk maç olan Konya maçında galibiyetle ayrılmak, bu bizim için çok önemli. Psikolojik olarak da bizi etkiledi. Ama bu futbol. Futbolda kazanabilirsiniz ve kaybedebilirsiniz de. Burada asıl sorun bu şekilde kaybetmiş olmamız. Bu şekilde sahada performans gösteremeyiz. Cumartesi günü bir maçımız var Konyaspor'a karşı ve çok yakın bir tarihte. Onun için geçmişteki maçı çok fazla düşünme şansımız yok. Sadece Konyaspor maçında çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" dedi.

        Andreaw Gravillon ise, "Rakibimiz belki lig sıralamasında iyi olmayabilir ama biz kendi öz eleştirimizi yaparak komple bu hafta onun üzerine çalıştık, nerede hata yaptık, nereleri düzeltebiliriz diye. Sahaya çıktığımızda da galibiyet isteği ve hırsıyla çıkacağız. Taraftarlarımız ve kendimizi için galip gelmek istiyoruz" diye konuştu.

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